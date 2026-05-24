“Impariamo, giocando, con la Protezione Civile”: a Boissano una giornata educativa dedicata alla sicurezza e alla prevenzione

Lunedì 25 maggio 2026 il Plesso scolastico “G. Rodari” di Boissano insieme al Nido Comunale "U tam tam" sarà protagonista del progetto educativo “Impariamo, giocando, con la Protezione Civile”, iniziativa ideata e organizzata dall’Associazione di Protezione Civile/A.I.B. Boissano con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, del corpo docente e delle associazioni del territorio.

L’evento coinvolgerà l’intero plesso scolastico – nido comunale, scuola dell’infanzia e scuola primaria (circa 180 bambini) – in una giornata speciale dedicata alla cultura della sicurezza, della prevenzione e della protezione civile attraverso attività pratiche, simulazioni, laboratori e momenti ludico-formativi.

La giornata prenderà il via alle ore 8:50 con una simulazione di terremoto all’interno della scuola, durante la quale studenti e insegnanti metteranno in pratica le norme di autoprotezione coordinate dal professor Dalla Torre e dai volontari della Protezione Civile di Boissano.

Successivamente gli alunni verranno trasferiti presso il Campo di Atletica di Boissano, dove sarà allestito un realistico “Campo di Emergenza” grazie alla fondamentale collaborazione del Coordinamento dei Volontari di Savona e della Regione Liguria – Dipartimento di Protezione Civile.

Tra i relatori e formatori presenti: Mauro Griffo, divulgatore e formatore della campagna “IO NON RISCHIO SCUOLA” della Protezione Civile di Finale Ligure; Mar. Ca. Dario La Camiola, Comandante del Nucleo Carabinieri Forestale di Loano; il professore Arch. Ferdinando Dalla Torre, responsabile dei piani di sicurezza del plesso IC Loano-Boissano; i volontari della Protezione Civile di Boissano, insieme al corpo docente dell’Istituto “G. Rodari”.

Fondamentale anche la collaborazione delle associazioni “Boissano Team”, “Atletica Arcobaleno”, “Croce di Malta” e “Protezione Civile di Finale Ligure”, che contribuiranno alla realizzazione delle attività e all’accoglienza degli studenti durante tutta la giornata.

"Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere sin dalla prima infanzia una concreta educazione alla sicurezza e alla prevenzione, sviluppando nei bambini consapevolezza, senso di responsabilità, collaborazione e capacità di affrontare le emergenze senza paura, attraverso il gioco e l’esperienza diretta. Ci auguriamo che sia il primo di una serie di eventi organizzati per i futuri anni scolastici" commenta il Presidente della Protezione Civile di Boissano, Simone Isnardi.

"Con questa iniziativa - commenta il Sindaco di Boissano, Paola Devincenzi - si conferma l’importanza della collaborazione tra scuola, istituzioni, volontariato e associazionismo locale nella costruzione di una comunità sempre più preparata, consapevole e solidale".