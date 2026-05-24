Dalla sicurezza stradale alle prove antincendio: a Loano una mattinata educativa per gli alunni del Milanesi (FOTO)

Una mattinata speciale all’insegna della cittadinanza attiva, della sicurezza e del divertimento. Nella giornata di mercoledì 20 maggio, il cortile del plesso scolastico Milanesi dell’istituto comprensivo Loano-Boissano si è trasformato in un vero e proprio campo di addestramento e formazione per circa 100 alunni di cinque classi della scuola primaria.

L’iniziativa, svoltasi dalle 9.30 alle 12, ha avuto l'obiettivo di promuovere tra i più giovani i valori della sicurezza stradale, della legalità, della mobilità sostenibile e le buone pratiche in materia di protezione civile. Il progetto è stato definito e coordinato grazie alla preziosa collaborazione della docente referente, l'Insegnante Paola Mantegazza, a cui va il più sentito ringraziamento per la sinergia dimostrata. I bambini hanno vissuto un'esperienza entusiasmante a stretto contatto con le forze dell'ordine e i soccorritori. Gli agenti della Polizia Locale hanno illustrato il proprio lavoro quotidiano, mostrando in azione la squadra “bike patrol” (pattuglia in bicicletta).

Il momento centrale della mattinata ha visto come protagonista il celebre “Ispettore Lupo” dell’unità cinofila, che con le sue dimostrazioni di fiuto e obbedienza ha letteralmente conquistato i piccoli spettatori.

La formazione è poi passata alla pratica con laboratori interattivi insieme ai volontari del Progetto Pedibus: i ragazzi hanno potuto provare l’emozione delle comunicazioni in emergenza utilizzando vere ricetrasmittenti, si sono messi alla prova con quiz a tema e attività di bricolage su educazione stradale e protezione civile e, infine, hanno provato l'esperienza di spegnere un incendio simulato utilizzando un idrante, sotto la supervisione dei volontari esperti in antincendio boschivo del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e AIB di Loano.

La perfetta riuscita della manifestazione è stata resa possibile grazie al lavoro coordinato delle diverse realtà del territorio, che hanno gestito le postazioni e guidato i bambini nel loro percorso di crescita. L'evento ha rappresentato un fondamentale momento di sensibilizzazione, capace di trasmettere alle nuove generazioni, in modo ludico ma profondo, l'importanza del rispetto delle regole, della cura del bene comune e della cultura della sicurezza.