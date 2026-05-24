Chiude per un mese lo sportello postale di Mioglia. Il Comune: "Grave disagio per gli anziani che faranno fatica a recarsi negli uffici vicini"

Chiuderà per più di un mese l'ufficio postale di Mioglia e non mancano le preoccupazioni.

Poste Italiane ha comunicato all'amministrazione comunale che per l'avvio dei lavori tecnici per la realizzazione del progetto Polis sarà chiuso lo sportello dal 5 giugno al 13 luglio, con riapertura prevista il giorno successivo salvo eventuali ritardi della ditta incaricata.

Durante il periodo di chiusura gli utenti potranno rivolgersi all'ufficio di Pontinvrea, Giusvalla, Sassello e Stella.

"Il progetto Polis dovrebbe alla fine fornire molti più servizi (compresa la possibilità, per esempio, di rinnovare i passaporti presso le poste) e molta più efficienza per i cittadini, specie delle aree interne - dicono dal Comune - Tutto molto bello, ma per ora c'è purtroppo il grave disagio di non poter accedere all'ufficio postale da parte di una popolazione in media molto anziana, che farà fatica a recarsi negli uffici vicini indicati. Speriamo che la scadenza indicata per la riapertura sia rispettata. Questa comunicazione verrà al più presto pubblicata sul sito e inserita sul tabellone elettronico in piazza, in modo da darne la più ampia diffusione".

"Invitiamo tutti a cercare di espletare le pratiche relative a Giugno entro il 4 del mese. Ne approfittiamo per comunicare che sono stati finalmente avviati i lavori per collegare alla rete le due colonnine di ricarica delle auto elettriche che Poste Italiane, sempre nell'ambito del progetto Polis, hanno installato in via S. Giovanni Bosco. Qui però i lavori saranno anche più lunghi e pensiamo che le colonnine non saranno attive prima di fine estate" concludono dall'amministrazione miogliese.