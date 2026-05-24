Corsa Champions: tutte le combinazioni per Milan, Roma, Como e Juve. Cosa cambia con la classifica avulsa

(Adnkronos) - A novanta minuti dalla conclusione della Serie A, la corsa alla Champions League è ancora tutta da decidere: oggi, domenica 24 maggio, Milan, Roma, Como e Juve si contendono gli ultimi due posti disponibili per la prossima edizione della massima competizione europea per club. Tutto si decide nell’ultima giornata, con calcio d'inizio alle 20:45 e partite in contemporanea.

Con quattro club ancora in corsa (e 81 combinazioni possibili) può succedere ancora di tutto. Ecco gli scenari squadra per squadra, anche in caso di classifica avulsa con arrivo a pari punti tra due, tre o addirittura quattro squadre.

Il Milan è oggi terzo in classifica con 70 punti e una differenza reti di +19. Nell’ultima giornata affronterà il Cagliari. Per quanto riguarda gli scontri diretti, in caso di arrivo a pari punti con la Juventus, il Milan sarebbe sfavorito: i confronti diretti sono in equilibrio, ma i bianconeri avrebbero una migliore differenza reti generale. Se invece chiudesse a pari punti con Roma o Como, il Milan sarebbe davanti in classifica. Negli arrivi a tre squadre, se Milan, Juve e Roma finissero a pari punti, l’ordine sarebbe: Juventus, Milan e Roma. In un pari con Juve e Como, invece, i lombardi sarebbero davanti al Milan, con la Juve dietro. Se le squadre coinvolte fossero Milan, Roma e Como, i rossoneri sarebbero primi davanti a Roma e Como. Esiste anche la possibilità di un arrivo a quattro squadre a pari punti, a quota 71: in quel caso la classifica sarebbe Milan, Como, Juventus e Roma.

La Roma è invece quarta con 70 punti e una differenza reti di +26. Oggi la squadra di Gasperini sarà impegnata sul campo del Verona. Negli scontri diretti, i giallorossi sarebbero sfavoriti in quasi tutti i casi di arrivo a pari punti. Se chiudessero a pari merito con la Juventus o con il Milan, la Roma finirebbe dietro a entrambe. Anche con il Como la Roma sarebbe penalizzata: gli scontri diretti sono in equilibrio, ma la differenza reti generale premia i lombardi. In caso di classifica avulsa a tre squadre con Juve e Milan, l’ordine sarebbe Juventus, Milan e Roma. Se invece le squadre coinvolte fossero Juve, Roma e Como, il Como sarebbe davanti alla Roma, con la Juve dietro. In un arrivo a pari punti con Milan e Como, i giallorossi sarebbero secondi dietro al Milan.

Anche nell’eventuale arrivo a quattro squadre a pari punti, la Roma sarebbe ultima dietro Milan, Como e Juventus.

Il Como è attualmente quinto in classifica con 68 punti e una differenza reti di +33. Nell’ultima giornata, la squadra di Fabregas affronterà la Cremonese, con la speranza di conquistare ancora un posto in Champions League, che dipende ovviamente dagli altri risultati.

Per quanto riguarda gli scontri diretti, il Como sarebbe davanti alla Juventus in caso di arrivo a pari punti, mentre sarebbe dietro al Milan nella stessa situazione. Con la Roma, invece, i confronti diretti sono in equilibrio, ma la migliore differenza reti generale permetterebbe al Como di chiudere davanti.

Negli scenari a tre squadre, se Como, Juve e Milan terminassero a pari punti, i lombardi sarebbero primi davanti a Milan e Juventus. Lo stesso accadrebbe in un arrivo con Juve e Roma, con il Como davanti a entrambe. Diverso invece il caso di un pari con Milan e Roma: in quella situazione il Milan sarebbe davanti, seguito dalla Roma e poi dal Como.

Anche nell’eventuale classifica avulsa a quattro squadre, il Como occuperebbe il secondo posto dietro al Milan e davanti a Juventus e Roma.

La Juventus è al momento sesta in classifica con 68 punti e una differenza reti di +27. Nell’ultima giornata giocherà il derby contro il Torino, una sfida delicata e decisiva per continuare a inseguire la qualificazione alla prossima Champions. La Juve dovrà fare bottino pieno e sperare, ovviamente, in risultati favorevoli sugli altri campi.

Negli scontri diretti, i bianconeri sarebbero davanti sia al Milan sia alla Roma in caso di arrivo a pari punti. Con il Milan i confronti diretti sono in equilibrio, ma la Juventus avrebbe una migliore differenza reti generale. Contro il Como, invece, la squadra di Torino sarebbe sfavorita.

Negli scenari a tre squadre, se Juve, Milan e Roma chiudessero a pari punti, i bianconeri sarebbero davanti a tutti. In un arrivo con Milan e Como, invece, il Como sarebbe primo davanti al Milan e alla Juventus. Anche nel caso di un pari con Roma e Como, la Juve finirebbe dietro a entrambe.

Se invece tutte e quattro le squadre — Milan, Como, Juventus e Roma — terminassero a pari punti, la classifica avulsa vedrebbe il Milan davanti a tutti, seguito da Como, Juventus e Roma.

A 90 minuti dalla fine del campionato, sopravvive ancora lo scenario di vedere tutte le squadre alla pari a quota 71 (con pareggi di Milan e Roma e vittorie di Como e Juve). Uno scenario che qualificherebbe Milan e Como, con Juve quinta e Roma sesta. Ecco come sarebbe in quel caso la classifica:

Milan 10 punti (+3 diff. reti)

Como 10 punti (+2 diff. reti)

Juve 6 punti

Roma 5 punti