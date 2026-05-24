Iran, Trump “Negoziati procedono ordinati e costruttivi, tempo è da nostra parte”

ROMA (ITALPRESS) - "Uno dei peggiori accordi mai conclusi dal nostro Paese è stato l'accordo sul nucleare iraniano, proposto e firmato da Barack Hussein Obama e dai dilettanti della sua amministrazione. Rappresentava una strada diretta verso lo sviluppo di un'arma nucleare da parte dell'Iran. Non è così per l'accordo attualmente in fase di negoziazione con l'Iran da parte dell'amministrazione Trump: anzi, è esattamente il contrario! I negoziati stanno procedendo in modo ordinato e costruttivo e ho informato i miei rappresentanti di non affrettare la conclusione dell'accordo, dato che il tempo è dalla nostra parte". Lo scrive sul social Truth il presidente americano Donald Trump aggiungendo che "il blocco rimarrà in vigore fino al raggiungimento, alla certificazione e alla firma di un accordo. Entrambe le parti devono prendersi il tempo necessario e fare le cose per bene. Non ci possono essere errori. Il nostro rapporto con l'Iran sta diventando molto più professionale e produttivo. Devono però capire che non possono sviluppare o procurarsi un'arma o una bomba nucleare. Desidero ringraziare, finora, tutti i Paesi del Medio Oriente per il loro sostegno e la loro cooperazione, che saranno ulteriormente rafforzati e consolidati dalla loro adesione alle Nazioni degli storici Accordi di Abramo e, chissà, forse anche la Repubblica Islamica dell'Iran vorrà aderire! Grazie per l'attenzione che ci avete dedicato", conclude nel post. - Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).