Maldive, Tajani ai sub finlandesi “Sincera gratitudine a nome del governo”

ROMA (ITALPRESS) - Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha ringraziato i sub finlandesi che hanno recuperato i corpi degli italiani morti a seguito di un'immersione alle Maldive. "Desidero esprimere, a nome del Governo italiano e a titolo personale, la più sincera e profonda gratitudine per il coraggio, la professionalità e il senso di umanità dimostrati da Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Gronqvist nelle complesse operazioni di recupero dei corpi dei cinque cittadini italiani tragicamente scomparsi nelle acque delle Maldive lo scorso 14 maggio", ha scritto Tajani in una lettera pubblicata su X. "In un momento di immenso dolore per le famiglie delle vittime e per l'intera comunità italiana, l'intervento che avete portato a termine, a supporto delle operazioni gestite dalla Guardia Costiera maldiviana, ha rappresentato non soltanto un prezioso contributo operativo, ma anche un atto di straordinaria umanità. La dedizione e la generosità con cui avete affrontato circostanze di eccezionale difficoltà meritano il più alto riconoscimento", ha proseguito. "L'Italia è estremamente grata per il vostro impegno.Avete operato con competenza, abnegazione e un fortissimo senso del dovere, senza tirarvi indietro di fronte alle situazioni più ardue. Il vostro gesto testimonia come la solidarietà e l'altruismo rappresentino il fondamento più autentico dell'amicizia tra Italia e Finlandia, contribuendo a rafforzare i profondi legami che già uniscono i nostri due Paesi", ha concluso.(ITALPRESS). -Foto Ipa Agency-