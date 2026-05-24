Napoli-Udinese: orario, formazioni ufficiali e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Torna in campo il Napoli. Oggi, domenica 24 maggio, la squadra azzurra sfida l'Udinese - in diretta tv e streaming - nell'ultima giornata di Serie A. I partenopei di Conte, con ogni probabilità all'ultima partita in panchina, arrivano al match con la qualificazione in Champions League già in tasca e dopo la vittoria per 3-0 di Pisa, mentre quella di Runjaic ha perso in casa con la Cremonese.

La sfida tra Napoli e Udinese è in programma oggi, domenica 24 maggio, alle ore 18. Ecco le formazioni ufficiali:

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Alisson; Hojlund. All. Conte

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Karlstrom, Piotrowski, Zemura; Miller, Atta; Davis. All. Runjaic

Napoli-Udinese sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web Dazn.