Netanyahu “Ho parlato con Trump, l’Iran non avrà l’arma nucleare”

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) - "Ieri sera ho parlato con il presidente Usa Donald Trump del memorandum d'intesa per riaprire lo Stretto di Hormuz e delle imminenti trattative verso un accordo finale sul programma nucleare iraniano. Ho espresso la mia profonda gratitudine al presidente Trump per il suo impegno incrollabile nella sicurezza di Israele". Lo ha scritto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, su X. "Il presidente Trump e io siamo d'accordo che qualsiasi accordo finale con l'Iran debba eliminare il pericolo nucleare. Ciò significa smantellare i siti di arricchimento nucleare dell'Iran e rimuovere il suo materiale nucleare arricchito dal suo territorio", ha aggiunto. "Il presidente Trump ha anche riaffermato il diritto di Israele di difendersi dalle minacce su ogni fronte, incluso il Libano", ha poi precisato il premier israeliano, secondo il quale la partnership tra Israele e Stati Uniti "è stata dimostrata sul campo di battaglia" e non è mai stata più forte. "La mia politica, come quella del presidente Trump, rimane invariata: l'Iran non avrà armi nucleari", ha concluso Netanyahu. (ITALPRESS). -Foto Ipa Agency-