Serie A, oggi Milan-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 24 maggio, i rossoneri ospitano il Cagliari a San Siro nell'ultima partita stagionale. I rossoneri, terzi in classifica, vanno a caccia dei punti cruciali per assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions League. Ecco orario, probabili formazioni, dove vedere la partita in tv e streaming.

Ecco le probabili formazioni di Milan-Cagliari, in campo stasera alle 20:45:

MILAN (3-5-2) Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. All. Allegri

CAGLIARI (4-3-3) Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; Palestra, Mendy, Se. Esposito. All. Pisacane

La partita di campionato tra Milan e Cagliari sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn. Partita visibile anche in streaming sull'app di Dazn.