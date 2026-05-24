Serie A, Roma e Como in Champions. Milan e Juve in Europa League

(Adnkronos) -

Roma e Como volano in Champions League. Oggi, domenica 24 maggio, i giallorossi di Gasperini e i lombardi di Fabregas hanno festeggiato la qualificazione nella massima competizione europea, battendo rispettivamente Hellas Verona per 2-0 e Cremonese per 4-1 nell'ultima giornata di Serie A e chiudendo al terzo e quarto posto in classifica. Salvo il Lecce, retrocessa la Cremonese.

A decidere la sfida del Bentegodi il gol del 'solito' Malen e di El Sharaawy nel finale, mentre allo Zini sono andati in gol Jesus Rodriguez, Douvikas e Da Cunha (doppietta), di cui uno su rigore a pareggiare il conto dei penalty dopo quello realizzato da Bonazzoli.

'Condannati' all'Europa League invece Milan e Juventus. I rossoneri di Allegri sono stati battuti in casa dal Cagliari, già salvo e con nulla da chiedere al campionato, che si è imposto per 2-1 grazie ai gol di Borrelli e Rodriguez, che hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Saelemaekers.

Ancora in campo invece i bianconeri di Spalletti, con il derby contro il Torino che è iniziato con un'ora di ritardo a causa dei disordini con i tifosi juventini, che dopo gli scontri del pomeriggio, che hanno visto un ultras bianconero finire in ospedale, avevano chiesto di non giocare la partita minacciando l'invasione di campo.