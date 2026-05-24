Ue, Lagarde “Non siamo in austerity, ma dobbiamo attenerci alle regole”

MILANO (ITALPRESS) - "Se guardiamo alla posizione fiscale dei paesi europei non siamo in una condizione di austerità assolutamente. Nel 2025, per esempio, abbiamo avuto un'espansione dal punto di vista fiscale. Ora questo significa che possiamo semplicemente dimenticarci delle regole e andare oltre i limiti e le discipline che ci siamo autoimposti? No. Dobbiamo spendere dove possiamo generare crescita, fare le riforme che porteranno alla crescita, che ci aiuteranno ad essere più produttivi in Europa, che garantiranno maggior reddito per i cittadini europei". Lo ha detto la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde ospite della trasmissione "Che tempo che fa" alla domanda su una possibile deroga al patto di Stabilità per affrontare la crisi energetica.

"Io penso che ciò che è importante attualmente è anzitutto agire tutti insieme in qualità di europei, anzichè cercare percorsi diversi perchè i nostri nemici sarebbero entusiasti della frammentazione - ha sottolineato -. In secondo luogo, dobbiamo attenerci alle regole. Abbiamo delle regole in termini di bilancio, in termini di deficit, abbiamo dei processi che funzionano e dobbiamo operare all'interno di queste regole. Se le regole valgono per tutta Europa e vengono seguite correttamente, allora automaticamente i mercati apprezzeranno e capiranno che questo o quest'altro paese è un paese nel quale investire perchè il rischio non esiste".

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