“Alassio e gli Inglesi”, il Palalassio accoglie 150 pazienti e specialiste britanniche per una settimana dedicata al Parkinson

Con la partecipazione di 150 pazienti provenienti dalla Liguria e dalla Lombardia -questi ultimi accompagnati dal dott. Franco Bruno Grassi, neurologo e presidente di AsPI Groane - oltre ad alcune presenze dal Veneto, si sono aperte questa mattina al Palalassio le iniziative di Attività Fisica Adattata specifica per persone con Parkinson promosse dall'Assessorato allo Sport del Comune di Alassio.

L'evento si svolge nell’ambito di "Alassio e gli Inglesi – Since 1875", la manifestazione promossa dall’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio, in sinergia con la Rete di Destinazione Alassio, con le risorse dell’imposta di soggiorno destinate dal Comitato Locale del Turismo (CLT) e con il patrocinio di Regione Liguria, che per tutto il mese di maggio sta proponendo un ricco calendario diffuso di appuntamenti tra musica, cinema, incontri culturali, sport e attività all’aria aperta.

Le attività, curate da AFA Insubria, si svolgono ogni giorno fino a venerdì 29 maggio e vedono al lavoro un’équipe multidisciplinare di alto profilo composta dal dott. Marian Mocanu, chinesiologo specialista Parkinson; dalla dott.ssa Laura Bertolino, fisioterapista; dalla dott.ssa Antonella Garnero, fisiatra referente aziendale per i progetti AFA di ASL 2, in servizio presso la S.C. RRF dell’Ospedale Santa Misericordia; dal dott. Carmelo Lentino, direttore della S.C. di Recupero e Rieducazione Funzionale degli ospedali di Ospedale Santa Corona e Albenga; dal fisioterapista Manuel Rocco, dalla chinesiologa Roberta Cimarra e dall’istruttrice di Nordic Walking Sandra Agostini, tutti provenienti da Milano.

A dare valore internazionale all’iniziativa sarà, nella mattinata di giovedì 28 maggio, la presenza delle specialiste britanniche di neuroriabilitazione, protagoniste di un importante momento di confronto scientifico: la dott.ssa Rebecca Oliver, la dott.ssa Bhanu Ramaswamy OBE e la dott.ssa Vicky Watson. Nel pomeriggio di giovedì, alle ore 17, presso l’Auditorium della Biblioteca Civica R. Deaglio, si terrà il Convegno sul Parkinson, diretto dal dott. Marco Mattioli, neurologo già primario del reparto di neurologia dell’Ospedale G. Salvini. Al tavolo dei relatori interverranno inoltre Franco Bruno Grassi, Tiziano Tamburini, Antonella Garnero, Carmelo Lentino, Marian Mocanu, Rebecca Oliver, Bhanu Ramaswamy e Vicky Watson.

L'assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti, dichiara: “Diamo un caloroso benvenuto ad Alassio ai numerosi partecipanti alle iniziative di Attività Fisica Adattata organizzate nell’ambito della seconda edizione di ‘Alassio e gli Inglesi – Since 1875’. Come già lo scorso anno, e ancor più in questa occasione, grazie al maggior numero di presenze, si tratta di un’importante opportunità di confronto e condivisione, che conferma il percorso avviato dall’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio in questa direzione, con il coinvolgimento della società partecipata Gesco e con il ruolo fondamentale della fisioterapista Caterina Rosso e del chinesiologo Marian Mocanu nello sviluppo del progetto sul territorio, che desidero ringraziare insieme agli specialisti italiani e britannici presenti per il loro contributo fondamentale. Un’iniziativa che sottolinea ancora una volta il valore della collaborazione tra istituzioni, professionisti e associazioni per promuovere percorsi concreti nei quali lo sport si conferma protagonista di benessere, inclusione e qualità della vita per le persone con Parkinson”.

Le iniziative della manifestazione “Alassio e gli Inglesi – Since 1875” sono illustrate nella sezione dedicata del portale turistico della città: https://www.visitalassio.com/it/eventi-importanti/alassio-e-gli-inglesi