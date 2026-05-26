Al MuDA di Albissola la presentazione del restauro de “La Cavalcata dei Crociati” di G.B. De Salvo

In occasione del Festival della Maiolica, l’associazione Albisola per Albisola organizza per domenica 7 giugno alle ore 10, presso la sala conferenze del MuDA, un incontro dedicato alla presentazione del restauro dell’opera “La Cavalcata dei Crociati” di G.B. De Salvo, ex banco-bar in ceramica dei Bagni Sant’Antonio di Albissola Marina.

L’iniziativa sarà l’occasione per approfondire il valore storico e artistico dell’opera realizzata nel 1950 e per raccontare il percorso di recupero e valorizzazione che ha interessato l’opera, testimonianza significativa della tradizione artistica albisolese.

Interverranno Gianluca Nasuti, sindaco di Albissola Marina, Paola Gargiulo, Cecilia Chilosi, Anna Pisani e Stefania Vero, socia e consigliera di Albisola per Albisola che si è occupata del restauro dell’opera.

L’evento si inserisce nel programma del Festival della Maiolica e nasce con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale e ceramico delle Albisole, attraverso momenti di approfondimento aperti a tutti.

Per la realizzazione dell’iniziativa, l’associazione ringrazia il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria, il Comune di Albissola Marina e la famiglia De Salvo.