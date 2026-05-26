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Albisolese | 26 maggio 2026, 19:00

Al MuDA di Albissola la presentazione del restauro de “La Cavalcata dei Crociati” di G.B. De Salvo

Domenica 7 giugno appuntamento dedicato al recupero dell’ex banco-bar in ceramica dei Bagni Sant’Antonio nell’ambito del Festival della Maiolica

Al MuDA di Albissola la presentazione del restauro de “La Cavalcata dei Crociati” di G.B. De Salvo

In occasione del Festival della Maiolica, l’associazione Albisola per Albisola organizza per domenica 7 giugno alle ore 10, presso la sala conferenze del MuDA, un incontro dedicato alla presentazione del restauro dell’opera “La Cavalcata dei Crociati” di G.B. De Salvo, ex banco-bar in ceramica dei Bagni Sant’Antonio di Albissola Marina.

L’iniziativa sarà l’occasione per approfondire il valore storico e artistico dell’opera realizzata nel 1950 e per raccontare il percorso di recupero e valorizzazione che ha interessato l’opera, testimonianza significativa della tradizione artistica albisolese.

Interverranno Gianluca Nasuti, sindaco di Albissola Marina, Paola Gargiulo, Cecilia Chilosi, Anna Pisani e Stefania Vero, socia e consigliera di Albisola per Albisola che si è occupata del restauro dell’opera.

L’evento si inserisce nel programma del Festival della Maiolica e nasce con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale e ceramico delle Albisole, attraverso momenti di approfondimento aperti a tutti.

Per la realizzazione dell’iniziativa, l’associazione ringrazia il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria, il Comune di Albissola Marina e la famiglia De Salvo.

Redazione

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