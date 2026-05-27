La Cina pubblica le linee guida etiche per la ricerca sui dati genetici umani

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il ministero cinese della Scienza e della Tecnologia ha pubblicato delle linee guida etiche per la ricerca sui dati genetici umani, con l'obiettivo di tutelare efficacemente i diritti e gli interessi legittimi dei partecipanti alla ricerca e dei gruppi interessati, nonchè di promuovere il sano sviluppo di tale ricerca.Secondo il documento, pubblicato lunedì, per dati genetici umani si intendono vari tipi di dati ottenuti da campioni biologici umani come cellule, tessuti, organi, fluidi corporei e secrezioni, in grado di riflettere direttamente le informazioni genetiche dell'essere umano.Grazie ai rapidi progressi nel campo del sequenziamento genico e delle tecnologie omiche, nonchè dei metodi di analisi dei dati genetici, la ricerca relativa ai dati genetici umani ha fornito un cruciale supporto scientifico per la ricerca biomedica, la prevenzione delle malattie e la medicina di precisione.Tuttavia, a causa delle loro caratteristiche specifiche, tra cui l'identificabilità, le associazioni familiari e di gruppo e l'impatto transgenerazionale, i dati genetici umani e le relative attività di ricerca possono sollevare complesse questioni etiche, giuridiche e sociali.Secondo le linee guida, le attività scientifiche che coinvolgono dati genetici umani dovrebbero attenersi ai principi fondamentali di promozione del benessere, rispetto dell'autonomia, controllo dei rischi, assenza di danni e prevenzione degli abusi, oltre a garantire equità e giustizia.Tali attività dovrebbero mirare a promuovere la salute umana, migliorare la prevenzione e la cura delle malattie e accrescere gli interessi pubblici e il benessere umano.E' necessario attenersi ai principi di razionalità scientifica, finalità legittima e minima necessità, rispettando e tutelando al contempo i diritti e gli interessi legittimi degli individui.Le linee guida hanno inoltre rilevato che coloro che svolgono attività scientifiche legate ai dati genetici umani dovrebbero rafforzare la protezione della privacy genetica. L'estrazione e l'utilizzo dei dati non dovrebbero essere condotti allo scopo di violare la privacy.Durante l'intero processo di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico, dovrebbero essere attuate misure corrispondenti di protezione della privacy adeguate in base alla sensibilità dei dati e al livello di rischio, secondo le linee guida.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-