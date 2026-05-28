Il miglior gelato al mondo è dell'italiano Carlo Guerriero con la sua cremeria in Spagna

(Adnkronos) - Gelato Festival World Ranking è la classifica stilata da Gelato Festival World Masters, la più importante competizione internazionale dedicata ai gelatieri singoli, che seleziona e valorizza i migliori professionisti del gelato artigianale. La classifica è stata presentata questa mattina a Roma, nella sede dell’Associazione Stampa Estera in Italia, a Palazzo Grazioli.

A conquistare il primo posto è il veneto Carlo Guerriero, della Cremeria Gelato Italiano di Cadice, in Spagna, che si aggiudica il vertice della classifica mondiale. Seconda posizione per Tomasz Szypuła, della gelateria Szypuła 1974 di Baborów, in Polonia; terza classificata Elisabeth Stolz, dell’Osteria Hubenbauer di Varna (Bolzano). A determinare il posizionamento dei maestri gelatieri contribuiscono le performance ottenute nelle competizioni del circuito e una valutazione che tiene conto di alcuni elementi fondamentali come gusto, creatività e presentazione estetica.

Dai laboratori europei alle gelaterie americane, dalle nuove scene emergenti ai Paesi di più lunga tradizione, il ranking mette in luce professionisti capaci di trasformare materie prime, sensibilità territoriali e ricerca tecnica in esperienze di gusto sempre nuove. È una bussola per comprendere dove sta andando il gelato artigianale nel mondo, quali Paesi ne guidano l’evoluzione e quali maestri ne stanno scrivendo le pagine più interessanti.

L’edizione 2026 conferma la forza globale del settore e allo stesso tempo regala una soddisfazione speciale all’Italia: nella Top 10 compaiono infatti 7 gelatieri italiani (tra cui Carlo Guerriero e Maurizio Melani, titolari di gelaterie in Spagna) con il nuovo ingresso di Elisabeth Stolz dell’Osteria Hubenbauer di Varna (Bolzano). Durante la conferenza stampa è stato annunciato anche il nuovo ingresso di Ádám Fazekas (Budapest), già campione mondiale 2021, nella Hall of Fame di Gelato Festival World Ranking.

L’evento si è svolto in partnership con Carpigiani e Sigep World di Italian Exhibition Group, confermando il legame tra formazione, cultura professionale e promozione internazionale del gelato artigianale.