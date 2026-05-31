Roland Garros, rissa sfiorata tra Tiafoe e Faria: "Ti credi un duro?"

(Adnkronos) -

Rissa sfiorata al Roland Garros 2026. Nella partita di ieri tra Frances Tiafoe e Jaime Faria, terminata con la vittoria dell'americano, volato così agli ottavi di finale dello Slam di Parigi dove troverà Matteo Arnaldi, non sono mancati i momenti di tensione, culminati anche in un faccia a faccia piuttosto acceso tra i due tennisti.

Durante la partita, Tiafoe ha contestato una decisione della giudice di sedia, che aveva chiamato in campo una pallina che l'americano era sicuro fosse fuori. Tiafoe mostra il segno e fa scendere l'arbitro, ma le proteste non piacciono a Faria, che si avvicina, con sguardo minaccioso, a rete.

"Stai zitto", ha urlato il portoghese a Tiafoe, che non ha reagito bene. L'americano si è avvicinato a rete urlando: "Ti credi un duro? Non sei un duro, fratello. Pensa a giocare". Poi è intervenuta la giudice di sedia che ha calmato gli animi e riportato i giocatori a fondocampo, scongiurando guai peggiori.