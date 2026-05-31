Sinner, Laila Hasanovic impara l'italiano: "Come si dice 'andiamo a cena'?"

(Adnkronos) -

Laila Hasanovic impara l'italiano. La fidanzata di Jannik Sinner si sta dando da fare per essere più vicina possibile al tennista azzurro, eliminato al secondo turno del Roland Garros 2026 a causa di un colpo di calore. Mentre si trovava da un parrucchiere, la modella danese ne ha approfittato per chiedere una 'lezione' privata di italiano.

Il tutto è stato postato, qualche giorno fa, sul profilo Instagram dell'hairstylist italiano Andrea Borrelli. "Come si dice in italiano 'andiamo a cena'?", ha chiesto Hasanovic in inglese. Dopo la risposta, il commento è stato genuino: "È così difficile l'italiano...", ha detto sorridendo. La fidanzata di Sinner ha poi raccontato i prossimi impegni: "Andrò a Cannes, poi alla fashion week di Copenaghen e poi a Parigi per la seconda settimana del Roland Garros".

I programmi di Hasanovic sono stati però stravolti dall'eliminazione di Sinner, con l'azzurro che ha trascorso qualche giorno a Montecarlo prima dei test medici effettuati a Torino. Il numero 1 del mondo trascorrerà ora 10 giorni pieni di vacanza, forse proprio in compagnia della fidanzata, prima di tornare ad allenarsi in vista di Wimbledon, Slam a cui arriva da campione in carica.