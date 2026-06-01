Berrettini ai quarti del Roland Garros e sogna: "Ora senza Sinner..."

(Adnkronos) -

Matteo Berrettini festeggia i quarti del Roland Garros. Oggi, lunedì 1 giugno, il tennista azzurro ha battuto in tre set l'argentino Juan Manuel Cerundolo e al termine del match ha lasciato andare tutta la tensione accumulata. Berrettini si è girato infatti verso il suo angolo dove, oltre all'allentore, sedeva anche il fratello Jacopo, e ha mimato un gesto piuttosto eloquente: "Ho due co***oni così".

A fine partita la sua gioia si è esternata anche parlando dal centro del campo: "Mi sento alla grande, grazie mille per il supporto in questo stadio. È per questo che ci alleniamo, per questo che giochiamo, voglio godermi tutto questo", ha detto Berrettini, "il tennis è l'amore della mia vita, se non fosse così non sarei qui. Dopo tutti i passi indietro, gli infortuni, sono tornato ancora e grazie al mio team sono tornato a colpire la palla dopo un periodo in cui non mi sentivo sicuro".

Ora Berrettini è un passo più vicino alla finale, che con l'eliminazione di Sinner sembra sempre più possibile: "Sento che ci sono ancora tanti giocatori con un tennis incredibile", ha spiegato, "Sinner ha vinto 20 tornei di fila, non è normale quello che ha fatto, questo è un passo indietro ma tornerà più forte. C'è Zverev, c'è Mensik e c'è anche Cobolli. Io penso a me stesso e voglio solo godermi questa vittoria".