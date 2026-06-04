Trump “Sarebbe fantastico se Putin e Zelensky si incontrassero”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Ucraina, Iran e Medio Oriente al centro del lungo incontro del presidente degli Stati Uniti Donald Trump con i giornalisti nello Studio Ovale, nel corso del quale il capo della Casa Bianca ha affrontato anche i temi dell'energia, della politica interna e del ruolo dei media, ribadendo la linea dell'amministrazione su sicurezza internazionale e costi energetici. Sul conflitto in Ucraina, Trump ha aperto alla possibilità di un confronto diretto tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente russo Vladimir Putin, definendolo un passaggio potenzialmente decisivo per la fine delle ostilità. "Sarebbe fantastico se si incontrassero, dovrebbero farlo", ha dichiarato il presidente, sottolineando come il dialogo tra le parti sia, a suo avviso, essenziale.Rispondendo sui possibili compromessi tra Mosca e Kiev, Trump ha scelto di non entrare nei dettagli: "Non è qualcosa di cui parlare pubblicamente, non è così che si negozia", ha affermato, aggiungendo tuttavia che "entrambi dovranno fare concessioni" e che avrebbe già avanzato alcune ipotesi in tal senso. Il presidente ha quindi ribadito la necessità di un accordo rapido, ricordando che "ogni mese muoiono circa 25 mila soldati".Ampio spazio anche al Medio Oriente e all'Iran. Trump ha ribadito la posizione degli Stati Uniti sul programma nucleare iraniano, affermando in modo netto: "L'Iran non può avere un'arma nucleare". Il presidente ha inoltre sostenuto che Teheran sarebbe incentivata a un'intesa sotto pressione internazionale: "Quando capiscono che la pressione è alta, tutti vogliono un accordo", ha osservato, senza entrare nei dettagli delle trattative in corso. Nel corso del briefing sono emersi anche riferimenti al conflitto israelo-palestinese e alle pressioni diplomatiche in sede ONU contro eventuali politiche di annessione nei territori occupati. Secondo quanto riportato nel dibattito diplomatico richiamato durante l'incontro, diversi Paesi arabi e musulmani starebbero sollecitando un intervento del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per fermare le operazioni israeliane nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania.L'ambasciatore palestinese alle Nazioni Unite, Riyad Mansour, ha sostenuto che l'evoluzione del conflitto rischierebbe di compromettere la continuità territoriale palestinese, parlando di un possibile ulteriore ampliamento del controllo israeliano su Gaza e di una frammentazione della Cisgiordania. Mansour ha definito questo scenario "un colpo mortale alla soluzione dei due Stati", chiedendo un'azione internazionale più incisiva. Sul piano economico e industriale, Trump ha poi illustrato la strategia energetica dell'amministrazione, basata su gas naturale, nucleare e carbone, definiti come i tre pilastri del sistema elettrico statunitense. Il presidente ha sostenuto la necessità di rafforzare la produzione interna per garantire stabilità alla rete e contenere i prezzi dell'energia.A sostegno della linea della Casa Bianca è intervenuto il segretario all'Energia Chris Wright, che ha collegato l'aumento dei costi elettrici alla chiusura di impianti considerati affidabili e alla loro sostituzione con sistemi meno stabili e fortemente sovvenzionati. "Il modo certo per far salire i prezzi è proprio questo", ha affermato, ribadendo l'impegno dell'amministrazione a invertire la tendenza attraverso nuove misure e strumenti straordinari come il Defense Production Act. Trump ha anche parlato della politica interna statunitense, criticando i tempi di conteggio dei voti in alcuni Stati e sollevando perplessità sull'efficienza del sistema elettorale. Il presidente ha inoltre attaccato parte della stampa americana, accusandola di fornire una rappresentazione distorta delle dinamiche politiche e internazionali.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).