Usa-Russia, intesa per tunnel sotto lo Stretto di Bering: "Si farà"

(Adnkronos) -

Un tunnel sotto lo Stretto di Bering per collegare Russia e Stati Uniti. Il disgelo tra Mosca e Washington viaggia sul fondo dell'Oceano. Domani sarà firmato un memorandum "per continuare a lavorare al progetto di un tunnel" sotto lo Stretto per un collegamento dalla regione russa della Chukotka all'Alaska, ha anticipato il direttore per il Fondo russo per gli investimenti diretti e inviato del Cremlino per gli investimenti stranieri, Kirill Dmitriev, a margine del Forum economico di San Pietroburgo.

"Un tunnel si farà. E sarà uno dei progetti per infrastrutture più grandi fra i nostri due Paesi", ha commentato, parlando con i giornalisti. E' presente al Forum per la prima volta da anni una delegazione degli Usa guidata da Rosney Mims Cook, presidente della Commissione belle arti dell'Amministrazione. Dmitriev ha parlato di un accordo raggiunto con una società di consulenza americana specializzata nella progettazione di parchi. Dmitriev aveva già proposto il progetto per un tunnel sotto lo stretto lo scorso ottobre, parlando di una infrastruttura dal costo di 65 miliardi di dollari riducibili a otto, con tecnologia della Boring di Elon Musk.

I rapporti tra Russia e Stati Uniti si gestiscono anche sul ghiaccio. A distanza di oltre sette anni, le nazionali dei due paesi torneranno ad affrontarsi in una partita amichevole di hockey su ghiaccio il prossimo 1 luglio a Mosca. L'evento assume un significato particolare alla luce dell'esclusione delle squadre russe dalle competizioni internazionali decisa nel 2022, dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina. L'annuncio è stato dato dal presidente e amministratore delegato della Camera di commercio americana in Russia (AmCham Russia), Robert Agee, durante la sessione "Russia-Usa: Dialogo delle culture" del Forum di San Pietroburgo. L'incontro si svolgerà in concomitanza con le celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, che ricorre il 4 luglio. Lo riporta il Moscow Times.

L'iniziativa nasce dai colloqui avuti nel marzo 2025 tra il presidente statunitense Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin, che avevano discusso la possibilità di organizzare una serie di incontri amichevoli tra squadre russe e americane nei due Paesi. "Speriamo che questo contribuisca a sciogliere il ghiaccio che si è formato tra noi", ha dichiarato Agee. Il manager ha spiegato che la partita si disputerà al palaghiaccio del complesso olimpico Luzhniki e vedrà la partecipazione anche della stella russa della National Hockey League (Nhl), Alexander Ovechkin, di cui è noto il sostegno a Putin. Le squadre saranno composte da un mix di giocatori professionisti e dilettanti.