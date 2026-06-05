Cisgiordania, Idf sparano contro auto a Hebron: ucciso neonato di 7 mesi

(Adnkronos) - Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno sparato contro un'auto vicino a Hebron, nel sud della Cisgiordania, uccidendo un neonato di 7 mesi, Sam Fahed Abu Haikal. Lo ha reso noto il ministero della Sanità palestinese, come riporta l'agenzia di stampa Wafa. Tre membri della stessa famiglia, tra cui i genitori del piccolo, sono stati feriti in modo non grave. Il ministero ha fatto sapere che il neonato è stato trasportato in condizioni critiche in un ospedale locale, dove è stato successivamente dichiarato morto.

Le Idf hanno espresso in una nota "profondo dolore" per l'uccisione del piccolo. Secondo quanto riferito dai militari istraeliani, durante un'operazione a Hebron le truppe "hanno percepito un veicolo che accelerava verso di loro". I soldati hanno quindi sparato "colpi contro il veicolo". Secondo "un'indagine preliminare è stabilito che i feriti erano civili non coinvolti", afferma l'Idf, aggiungendo che l'incidente è oggetto di inchiesta e che i risultati saranno "sottoposti all'esame delle autorità competenti". Nella nota si legge che "le Forze di Difesa Israeliane esprimono profondo rammarico per qualsiasi danno arrecato a persone non coinvolte" nel conflitto.

L'agenzia di stampa Wafa ha precisato che il padre del bambino ucciso è stato colpito alla mano da una pallottola, mentre la madre è stata raggiunta dal proiettile che ha poi trafitto la mascella di Sam. La famiglia, che vive a Betlemme, si stava recando a far visita alla nonna di Sam quando la loro auto è stata raggiunta dal fuoco israeliano.

Hamas condanna l’"atroce" uccisione del un neonato. Il gruppo palestinese afferma in una nota, riferisce 'Al Jazeera', che l’uccisione di Sam Fahd Abu Haikalrappresenta "il vero volto" della "brutalità" di Israele nei confronti dei palestinesi. "Affermiamo che questo crimine riflette la mentalità criminale che guida il comportamento delle forze di occupazione e dei coloni, nonché il loro totale disprezzo per il sangue palestinese e per la vita del nostro popolo", sostiene Hamas in una nota. Il gruppo fondamentalista sunnita ha inoltre invitato la comunità internazionale a esercitare immediatamente pressioni su Israele affinché "ponga fine ai suoi continui crimini" contro i palestinesi.