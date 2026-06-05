Roland Garros, Agassi sconvolto da ritiro Arnaldi: lo shock in diretta

(Adnkronos) -

Andre Agassi 'disperato' per Matteo Arnaldi. Oggi, venerdì 5 giugno, il tennista azzurro è stato costretto a ritirarsi prima di scendere in campo nella semifinale del Roland Garros 2026, a causa di un virus che lo ha colpito nelle ore precedenti. Flavio Cobolli è così volato in finale, dove troverà Alexander Zverev, senza giocare.

La notizia ha sconvolto tifosi e appassionati di tennis, tra cui Andre Agassi. L'ex giocatore americano, che si è fatto notare nelle ultime ore per alcuni commenti poco piacevoli su Jannik Sinner, è rimasto sconvolto dal ritiro di Arnaldi, con l'ultim'ora che è arrivata a pochi minuti dall'inizio del match.

Ospite fisso negli studi di TNT Sports, Agassi ha reagito portandosi le mani alla testa e abbassando lo sguardo, visibilmente colpito dalla notizia. "Quello che sta facendo Agassi è quello che i tifosi e appassionati di tennis stanno sentendo in tutto il mondo", ha detto il conduttore, mentre l'ex tennista scuoteva la testa.