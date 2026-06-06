Brad Pitt spettatore al Roland Garros, in tribuna con la fidanzata Ines de Ramon

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Brad Pitt al Roland Garros con la fidanzata Ines de Ramon. Il 62enne attore ha assistito con la compagna alla finale del singolare femminile, chiusa oggi 6 giugno con il trionfo della 19enne russa Mirra Andreeva contro la polacca Maja Chwainska. La star di Hollywood si è goduto il match, apprezzando le prodezze delle due finaliste, e ha offerto ai fotografi ripetute opportunità di immortalare gesti di intimità con la compagna. Ines de Ramon, designer di gioielli, è legata all'attore da quasi 4 anni. Alla Mostra di Venezia 2024 la coppia si è presentata sul red carpet in una delle primissime apparizioni pubbliche.

Secondo la stampa internazionale, Ines de Ramon compirà 34 anni a fine anno. È nata infatti il 19 dicembre 1992 a Madrid, in Spagna, ma è cresciuta a Cologny, in Svizzera. Parla perfettamente inglese, spagnolo e francese, ma ha un'ottima conoscenza anche dell'italiano e del tedesco.

Nel 2013 si è laureata in Economia Aziendale presso la prestigiosa Università di Ginevra e da quel momento si è costruita una lunga e solida esperienza nel campo dei gioielli. Dopo aver lavorato per Christie's e per la svizzera De Grisogono, De Ramon è diventata vice presidente di Anita Ko Jewelry, brand amato da star come Hailey Bieber, Kourtney Kardashian e Mandy Moore.

Dal 2019 al 2022 è stata sposata con l'attore statunitense Paul Wesley, noto per il ruolo di Stefan Salvatore nella serie televisiva 'The Vampire Diaries'. Nello stesso anno della separazione ha iniziato a frequentare Brad Pitt: i due erano stati avvistati insieme a un concerto di Bono nel novembre 2022. Una fonte vicina alla designer aveva confermato a People che de Ramon e Pitt si erano conosciuti tramite un'amicizia comune e che l'attore Hollywoodiano è stato da subito molto preso. Il mese seguente altre fonti avevano raccontato che de Ramon avrebbe partecipato al party dopo la premiere di 'Babylon' a Los Angeles e poi al compleanno per i 59 anni di Pitt in un ristorante italiano. Da quanto scrive People, la coppia starebbe convivendo da febbraio 2024.