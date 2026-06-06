Roland Garros, Zverev dovrà sfatare anche il tabù italiani contro Cobolli: il dato

(Adnkronos) -

Alexander Zverev avrà un ostacolo in più nella finale del Roland Garros contro Flavio Cobolli domani, domenica 7 giugno. Il tedesco, numero 3 del ranking Atp, ha la grande occasione di vincere il primo titolo Slam della sua carriera (anche grazie all'assenza di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz), ma nell'ultimo atto a Parigi ci sarà pure un tabù da sfatare. Quale? Sascha ha perso tutti gli ultimi match contro tennisti italiani. Insomma, una maledizione.

Le ultime sei sconfitte del tedesco sono arrivate tutte contro tennisti azzurri. In quattro occasioni, Zverev è stato battuto dal numero uno del ranking Jannik Sinner, vero, ma il fuoriclasse italiano non è stato l'unico a dargli problemi. Zverev ha perso anche contro Luciano Darderi e proprio contro Flavio Cobolli, riuscito ad avere la meglio nell'Atp 500 di Monaco, in semifinale. Quel giorno, Flavio scoppiò in lacrime dedicando la vittoria al 13enne Mattia, talento che frequentava il suo Tennis Club Parioli scomparso prematuramente.