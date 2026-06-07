MotoGp, Marquez vince Gp Ungheria davanti ad Acosta e Bagnaia. Cade Bezzecchi

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Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Ungheria. Oggi, domenica 7 giugno, il pilota della Ducati è tornato a vincere a Budapest, dopo essersi preso anche la gara Sprint, alla seconda gara dal rientro dall'infortunio che lo aveva tenuto fuori per due gare. Seconda la KTM di Pedro Acosta, terza l'altra Ducati di Pecco Bagnaia. Il pilota spagnolo approfitta così della caduta in partenza delle Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin per accorciare nel Mondiale Piloti.

Il Mondiale di MotoGp tornerà in pista domenica 21 giugno a Brno, in Repubblica Ceca.