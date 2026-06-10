Operaio cade da un ponteggio a Savona, Fillea Cgil e Feneal Uil: "Rafforzare gli investimenti su salute e sicurezza sul lavoro e per la prevenzione"

“Quello di ieri è stato solo l’ultimo infortunio di una lunga serie che non accenna a diminuire. Vanno aumentate le risorse su salute e sicurezza sul lavoro e quelle dedicate alla prevenzione”.

Così i due Segretari Generali di Fillea Cgil Savona e Feneal Uil Savona William Amoretti e Antonio Sechi dopo l’infortunio sul lavoro che nella giornata di ieri ha coinvolto l'edile, un 23enne straniero, in un cantiere in Corso Ricci. Il giovane operaio è stato trasportato all'ospedale San Paolo di Savona e non è in pericolo di vita.

In Liguria, nel 1° quadrimestre 2026, si sono registrate complessivamente 6.130 denunce di infortunio sul lavoro, con un aumento del + 4 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Gli infortuni mortali sono stati 10 (di cui 3 a Savona), più 2 sull’anno precedente con un aumento percentuale del più 25 per cento unica regione in aumento del Nord-Ovest.

"La sicurezza sul lavoro deve essere garantita in ogni condizione e in ogni contesto e questo può avvenire solo se agli enti preposti vengono date risorse per poter far funzionare controlli ed ispezioni ma anche per rafforzare prevenzione e formazione - sottolineano i sindacalisti - va in questo sento il recente contratto integrativo per il settore delle costruzioni presentato nel savonese che vuole rafforzare l’importanza del ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, anche territoriali, e che presto saranno costituiti anche a livello regionale”.



