Ceriale chiude gli "Aperitivi scientifici", la scienza scende in strada tra città e natura

C’è un modo diverso di raccontare il territorio, che passa dalle piazze, dai bar e dai luoghi della socialità quotidiana. È quello scelto dalla rassegna “Tra Mare e Terra: Aperitivi Scientifici”, il ciclo di sei incontri diffusi lungo la Riviera di Ponente che sta per concludersi dopo aver attraversato i comuni di Albissola Marina, Spotorno, Noli, Loano, Borghetto Santo Spirito e Ceriale.

Un progetto che ha trasformato spazi ordinari in luoghi di divulgazione scientifica accessibile, puntando a un obiettivo semplice ma ambizioso: rendere la scienza parte della vita quotidiana e rafforzare la consapevolezza sugli equilibri fragili che regolano ecosistemi terrestri e marini.

La rassegna è promossa dal CEAS Riviera del Beigua, in sinergia con le amministrazioni locali e nell’ambito delle attività finanziate da Regione Liguria per la comunicazione e il coinvolgimento dei giovani nella Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. La gestione operativa è affidata a Progetto Città Cooperativa Sociale.

Nel corso degli appuntamenti, il pubblico ha potuto esplorare temi che spaziano dalla biodiversità urbana agli insetti impollinatori, dalla gestione sostenibile delle risorse agli ecosistemi marini della Liguria. Due incontri sono stati dedicati in particolare alla vita sottomarina, mentre non è mancato uno sguardo alla geologia del territorio, a conferma della volontà di restituire una lettura integrata dell’ambiente.

L’idea di fondo è stata quella di superare la distanza tra sapere scientifico e cittadinanza, portando ricercatori, divulgatori ed esperti direttamente nei luoghi della quotidianità.

La chiusura della rassegna è prevista a Ceriale, venerdì 12 giugno, con l’incontro dal titolo “Città custodi di semi”. L’appuntamento si terrà presso la Sala Polivalente di Via Primo Maggio 22.

Protagonista dell’incontro sarà Laura Brattel, che guiderà il pubblico in una riflessione sul rapporto tra ambiente urbano ed extraurbano, tra natura spontanea e spazi antropizzati.

Il tema centrale sarà il prebuggiùn, l’insieme tradizionale di erbe spontanee commestibili tipiche della cultura ligure, osservato però da una prospettiva inedita: non come risorsa da raccogliere nel contesto urbano, ma come presenza diffusa, quasi invisibile, che racconta la continuità tra città e paesaggio naturale.

Il programma prevede due momenti: una passeggiata botanica tra le vie del centro alle 17.00 e, a seguire, dalle 18.00 alle 19.30, l’aperitivo con la scienza, accompagnato da un buffet semplice e dalla chiusura del ciclo.

Tutti gli incontri della rassegna sono stati gratuiti, con prenotazione obbligatoria e a numero chiuso, a conferma di un modello che punta alla qualità della partecipazione più che alla quantità del pubblico.

Con “Tra Mare e Terra”, la Riviera di Ponente ha sperimentato una forma di divulgazione che esce dai contesti istituzionali e si inserisce nel tessuto urbano, provando a costruire un dialogo diretto tra scienza, cittadini e territorio. Una formula che, a giudicare dall’interesse raccolto, sembra destinata a trovare continuità anche oltre questa edizione.