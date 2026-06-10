Il 13 e 14 giugno al via la rassegna culturale “Mioglia Incontra e Racconta”

Prende il via il calendario di “Mioglia Incontra e Racconta”, rassegna culturale di concerti e momenti di divulgazione pensati per coinvolgere pubblici diversi e valorizzare il territorio.

Il weekend inaugurale del 13 e 14 giugno sarà realizzato con la collaborazione dell’associazione culturale “Allegro con Moto” di Savona, nell’ambito dell’ampio progetto “Momenti di narrazione e musica” per la valorizzazione dei luoghi significativi della socialità nella provincia di Savona e sostenuto dalla Fondazione De Mari. Due giornate che uniranno memoria civile e grande musica, portando a Mioglia ospiti e appuntamenti di alto profilo culturale.

Sabato 13 giugno alle ore 18 la Sala Polivalente ospiterà “Senza Rossetto – La prima volta delle donne al voto”, racconto musicale di e con Ferdinando Molteni, accompagnato al pianoforte a quattro mani da Elena Buttiero e Anita Frumento.

Lo spettacolo accompagnerà il pubblico dentro uno dei momenti più importanti della storia italiana: il referendum del 1946 che sancì la nascita della Repubblica Italiana e, contemporaneamente, il primo voto delle donne. Attraverso parole, musica e testimonianze, il racconto restituirà il clima di quei giorni decisivi, intrecciando la memoria collettiva del Paese con il tema dell’emancipazione femminile e della conquista dei diritti civili.

L’evento assume un significato particolare proprio nell’anno dell’80° anniversario della Repubblica e si collega idealmente alle recenti iniziative promosse a Mioglia sui temi dei diritti delle donne, della partecipazione e del contrasto alla violenza di genere.

Il giorno successivo, domenica 14 giugno alle ore 18, la Chiesa di Sant’Andrea Apostolo ospiterà il concerto “Tre secoli alla tastiera – La musica organistica dal XVII al XX secolo” del Maestro Ennio Cominetti, organista di fama internazionale e figura di riferimento nel panorama organistico italiano.

L’appuntamento inaugurerà ufficialmente la nuova Rassegna Organistica Miogliese, progetto nato per valorizzare il patrimonio artistico, musicale e spirituale custodito nella chiesa del paese. Il concerto rappresenta non solo un evento musicale di grande qualità, ma anche un’importante occasione di riscoperta di uno dei beni storici più preziosi della comunità miogliese: l’organo costruito nel 1778 da Francesco Nicola Bellosio e successivamente rimodernato nel 1910 da Gerolamo Mordeglia.

Lo strumento, protagonista assoluto della serata, accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso tre secoli di musica organistica europea, dal Seicento al Novecento, mettendo in luce l’evoluzione del repertorio, delle sonorità e delle tecniche compositive legate alla musica per organo. La particolare atmosfera della Chiesa di Sant’Andrea Apostolo e il valore storico dell’organo renderanno il concerto un’esperienza musicale e culturale di grande suggestione.

La rassegna proseguirà poi nel corso dell’estate e dell’autunno con appuntamenti dedicati alla storia locale, alla divulgazione e al rapporto tra uomo, territorio e natura nelle date 27 giugno, 18 luglio, 8 agosto e 10 ottobre.