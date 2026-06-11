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Economia | 11 giugno 2026, 16:28

L'export ligure cresce nel primo trimestre del 2026: per l'Istat il balzo in avanti è del 20,8%

L'assessore Alessio Piana: "Al lavoro per consolidare posizionamento nazionale"

L'export ligure cresce nel primo trimestre del 2026: per l'Istat il balzo in avanti è del 20,8%

Liguria ai vertici dell'export nazionale. A rilevarlo è l'Istat, che registra nel primo trimestre dell'anno una crescita regionale del 20,8% rispetto al 2025.

"Dati che ci collocano sul podio delle Regioni più virtuose - sottolinea l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Merito di un sistema economico regionale che già in passato aveva dimostrato saper reggere alle varie crisi congiunturali e che, anche nei primi mesi di quest'anno, si conferma in buono stato di salute. 

Come Regione Liguria, stiamo lavorando, anche attraverso i tavoli tecnici della Cabina di regia di coordinamento della Blue Economy, per consolidare e sviluppare questo posizionamento nazionale".

Redazione

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