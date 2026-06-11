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| 11 giugno 2026, 18:57

Sinner in vespa a Montecarlo con... Laila Hasanovic

Sinner in vespa a Montecarlo con... Laila Hasanovic

(Adnkronos) -

Jannik Sinner 'paparazzato' a Montecarlo insieme a Laila Hasanovic. Il tennista azzurro, dopo un breve periodo di vacanza trascorso in Sardegna, si sta godendo la vita lontano dai campi nella 'sua' Montecarlo, dove è stato ancora una volta 'beccato' con la sua vespa rossa fiammante. 

Questa volta, insieme a lui, c'era la fidanzata Laila Hasanovic. I due dopo una rapida inversione di marcia, sono sfrecciati per le strade di Montecarlo e ripresi, inevitabilmente, in un video diventato poi virale.  

Sinner ha ripreso in questa settimana gli allenamenti proprio nel Principato di Monaco, con l'obiettivo di preparare al meglio Wimbledon, prossimo appuntamento a cui arriverà da campione in carica. 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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