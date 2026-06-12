Taglio erba a Carcare, è scontro. Mirri: "Meglio una programmazione rigorosa che la logica dei like sui social"

A Carcare si accende il dibattito politico sulla manutenzione del verde pubblico e, in particolare, sullo stato del cimitero cittadino. Al centro della discussione ci sono la frequenza degli sfalci dell’erba e le modalità di gestione degli interventi, su cui l’opposizione ha mosso critiche e proposto alternative.

Il sindaco Rodolfo Mirri respinge le accuse e difende l’operato dell’amministrazione: "Tagliare l’erba ogni 15 giorni? Forse il consigliere Alessandro Ferraro non tiene conto che tutto dipende dalle condizioni climatiche. Se si alternano pioggia e sole nel giro di pochi giorni, l’erba può arrivare a crescere fino a mezzo metro anche in tempi molto più rapidi". Per questo motivo, il primo cittadino critica le polemiche diffuse sui social e le segnalazioni occasionali, sottolineando che la gestione del verde pubblico segue una programmazione definita.

"Vogliamo fare chiarezza una volta per tutte, mettendo fine alle diatribe e ribadendo la centralità di una pianificazione rigorosa rispetto alla logica dei like", afferma. "I lavori vengono eseguiti regolarmente in base a una fitta tabella di marcia organizzata dall’ufficio tecnico e non come reazione emotiva a provocazioni"..

La programmazione riguarda non solo il cimitero, ma l’intero territorio comunale, comprese le aree gioco. "Tra le tante cose si è diffusa anche l’idea che la nostra amministrazione abbandoni le periferie: un’affermazione che respingiamo con forza", aggiunge Mirri, citando come esempio la nuova area giochi che verrà realizzata in via Barrili, ai giardini “Emilio Palazzi”, attrezzata con strutture ludiche di ultima generazione, sicure e inclusive.

Infine, sul tema del cimitero e del problema dell’erba alta, il sindaco conclude: "Abbiamo appreso che qualcuno dell'opposizione avrebbe suggerito l’utilizzo di diserbanti chimici. Siamo sorpresi che consiglieri con 15 anni di esperienza amministrativa non sappiano che la legge vieta categoricamente l’uso indiscriminato nei luoghi pubblici. Prima di dispensare consigli sarebbe opportuno informarsi sulle normative vigenti, che questa amministrazione rispetta e continuerà a rispettare per la tutela della salute e dell’ambiente".