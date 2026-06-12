Mondiali 2026, Mbappè: "Deschamps ct Italia? Sarebbe brutto"

(Adnkronos) -

"Deschamps? Il modo migliore per rendergli omaggio è vincere, perché lui ama vincere. Faremo in modo che abbia il miglior Mondiale degli ultimi anni. Spero che sia il suo ultimo, perché spero che non lavori per un'altra squadra". Sono le parole della stella francese Kylian Mbappè in una intervista all'emittente M6, che non vorrebbe vedere andare via il ct della Francia Didier Deschamps.

"Ho visto che parlano dell'Italia e di altre nazionali, ma sarebbe brutto", ha aggiunto l'attaccante del Real Madrid a pochi giorni dall'esordio della Francia nei Mondiali 2026 che ha poi ammesso di star cercando di influenzare i piani futuri di Deschamps: "Gli sto facendo pressione. Lui significa molto per noi, diverse nazionali lo vorranno visto il lavoro che ha fatto. Lasciamo che gli italiani prendano un ct italiano. Didier è francese, appartiene a noi", ha concluso sorridendo il capitano dei 'bleus'.