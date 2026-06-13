Parcheggi a pagamento a Celle, il sindaco Beltrame: “Non esistono soluzioni semplici, serve una visione complessiva”

Dopo le critiche sollevate sul tema della sosta a pagamento da una lettrice (LEGGI QUI), il sindaco di Celle Ligure Marco Beltrame interviene per chiarire le ragioni delle scelte adottate dall’Amministrazione comunale e fare il punto sulla situazione dei parcheggi nel territorio comunale.

In merito alla lettera ricevuta dalla redazione, il sindaco di Celle Ligure Marco Beltrame affida a queste parole la propria replica.

«La Signora mi ha inviato una mail oggi alle 8:16 del mattino. Forse si sarà offesa perché le ho risposto soltanto alle 14:00. Vi inoltro la risposta che le ho inviato.

Se avesse utilizzato questi toni anche con me, le avrei chiesto a cosa si riferisca parlando delle “innumerevoli critiche che vengono costantemente mosse” e cosa intenda per “gag comiche”. Ritengo che anche i modi, i toni e le insinuazioni della Signora dovrebbero essere contenuti. Posso comprendere il disagio e le preoccupazioni di ciascuno, ma trovo eccessivo sfogare la propria frustrazione sugli altri.

Ribadisco che un’amministrazione deve avere una visione a 360 gradi. A Celle i parcheggi a pagamento sono circa 200, non esistono parcheggi riservati ai residenti ed è difficile crearne di nuovi. Inoltre, la sosta a pagamento non è attiva tutto l’anno. Anche i residenti, tuttavia, devono poter trovare una risposta alle proprie esigenze.

Di seguito una mia ulteriore replica alla Signora:

“Buongiorno Signora,

innanzitutto le chiedo se abbia una soluzione concreta per raddoppiare i parcheggi disponibili, perché al momento stiamo lavorando su diverse ipotesi che, tuttavia, richiedono tempo sia per l’acquisizione delle aree sia per la loro trasformazione in parcheggi.

Forse non è a conoscenza del fatto che esistono precisi vincoli idrogeologici, urbanistici e paesaggistici. Le faccio un esempio: da luglio dello scorso anno, entro 40 metri da qualsiasi corso d’acqua è vietata ogni nuova edificazione. Questo significa che, ad esempio, nell’area dell’ex campo della Ravezza non è possibile realizzare strutture sopraelevate né interrate, poiché un rio attraversa l’area da un’estremità all’altra. Lo stesso vale per il parcheggio dei Piani, situato dietro la chiesa.

Per il resto, purtroppo, non abbiamo il potere di modificare l’orografia di Celle e della Liguria.

Stiamo però lavorando alla realizzazione di un parcheggio nella piana del Roglio, oggi collegata al centro grazie alle gallerie che abbiamo aperto. I terreni, tuttavia, sono ancora di proprietà privata ed abbiamo avviato le interlocuzioni del caso.

Nell’area dell’ex pitosforo abbiamo già realizzato 30 nuovi posti auto che, grazie a un intervento di riqualificazione previsto per il prossimo anno, aumenteranno ulteriormente.

I posti auto a pagamento sono complessivamente 197 su tutto il territorio comunale. Come si può pensare di rilasciare abbonamenti a migliaia di persone a fronte di una disponibilità così limitata?

Mi permetto poi di evidenziare un altro aspetto. Lei, giustamente, osserva la questione dal suo punto di vista; noi, invece, dobbiamo considerare anche le esigenze dei residenti che lavorano tutto l’anno, di chi scende dalle frazioni per prendere il treno verso Genova o Savona, o di chi deve trovare parcheggio durante la giornata per svolgere le proprie attività e commissioni. L’adeguamento delle tariffe è stato pensato anche per favorire una maggiore rotazione dei posti auto e consentire ai residenti di trovare più facilmente parcheggio.

Va inoltre ricordato che siamo uno dei pochi Comuni della zona a non disporre di parcheggi riservati ai residenti.

Un’ulteriore considerazione: nella maggior parte dei Comuni italiani i parcheggi sono a pagamento per tutto l’anno e con tariffe spesso superiori alle nostre. Per questo motivo non condivido la rappresentazione della situazione come un “grande scandalo”.

Per quanto riguarda le politiche di attrazione turistica, abbiamo raddoppiato gli investimenti nel settore, incrementando significativamente le risorse destinate alla pulizia del paese, alla manutenzione del verde pubblico e a numerosi altri interventi.

Desidero infine ricordare che circa 200 posti auto a pagamento sull’intero territorio comunale fanno di Celle uno dei Comuni con il minor numero di stalli a pagamento e, al tempo stesso, uno dei pochi senza parcheggi riservati ai residenti.

In ogni caso, questo rappresenta il primo anno di applicazione del nuovo sistema e ne valuteremo attentamente gli effetti. Non abbiamo alcuna preclusione nel modificare alcune scelte, introdurre eventuali ulteriori formule tariffarie o, se necessario, riconoscere eventuali errori di valutazione.

Cordiali saluti.

Il Sindaco

Marco Beltrame”»