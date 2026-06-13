 / 

| 13 giugno 2026, 12:29

"Dammi le sigarette o sparo", studente punta la pistola contro un professore

&quot;Dammi le sigarette o sparo&quot;, studente punta la pistola contro un professore

(Adnkronos) - Uno studente ha puntato una pistola, poi rivelatasi a pallini, contro il professore dicendo "Dammi le sigarette o sparo". A dare notizia dell'episodio è la 'Gazzetta di Modena' aggiungendo che il fatto è avvenuto a maggio in una classe dell'istituto superiore 'Galilei' di Mirandola (Modena) e che il docente è stato avvicinato e preso alle spalle da un gruppetto con uno dei ragazzi che ha tirato fuori l'arma risultata poi a pallini. Secondo il quotidiano c'è massimo riserbo dalla scuola sull'accaduto e sui provvedimenti disciplinari adottati. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium