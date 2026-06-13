 / 

| 13 giugno 2026, 17:41

F1 Gp Barcellona, la griglia di partenza

F1 Gp Barcellona, la griglia di partenza

(Adnkronos) - La griglia di partenza del Gp di Barcellona, settimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Il britannico George Russell in pole position con la Mercedes, accanto a lui in prima fila la Ferrari di Lewis Hamilton. Decimo Charles Leclerc con l'altra rossa dopo l'incidente avvenuto nel Q3. 

 

Prima fila

 

1. George Russell - Mercedes - 1'14''679 

2. Lewis Hamilton - Ferrari - 1'14''743 

Seconda fila

 

3. Kimi Antonelli - Mercedes - 1'14''998 

4. Lando Norris - McLaren - 1'15''001 

Terza fila

 

5. Max Verstappen - Red Bull - 1'15''021 

6. Isack Hadjar - Red Bull - 1'15''077 

Quarta fila

 

7. Oscar Piastri - McLaren - 1'15''090 

8. Liam Lawson - Racing Bulls - 1'16''542 

Quinta fila

 

9. Nico Hulkenberg - Audi - 1'16''657 

10. Charles Leclerc - Ferrari - DNF (incidente) 

Sesta fila

 

11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 

12. Gabriel Bortoleto (Audi) 

Settima fila

 

13. Franco Colapinto (Alpine) 

14. Pierre Gasly (Alpine) 

Ottava fila

 

15. Oliver Bearman (Haas) 

16. Carlos Sainz (Williams) 

Nona fila

 

17. Esteban Ocon (Haas) 

18. Alexander Albon (Williams) 

Decima fila

 

19. Sergio Perez (Cadillac) 

20. Valtteri Bottas (Cadillac) 

Undicesima fila

 

21. Lance Stroll (Aston Martin) 

22. Fernando Alonso (Aston Martin). 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium