Fognini e Pennetta, l'anniversario di matrimonio e la festa a sorpresa in spiaggia

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Fabio Fognini e Flavia Pennetta hanno celebrato 10 anni di matrimonio. Per l'occasione speciale, il traguardo delle nozze di alluminio, Pennetta ha organizzato a sorpresa per Fognini una festa in spiaggia a Sanremo per rinnovare le promesse di matrimonio, al fianco dei loro figli: Federico, Farah, Flaminia.

La coppia ha condiviso il momento speciale sui social, vestiti di bianco hanno fatto il loro ingresso mano nella mano. Fognini è entrato bendato sulle note di 'A mano a mano' di Rino Gaetano, inconsapevole della grande sorpresa. Ad aspettarli c'erano i parenti e gli amici dei due ex tennisti. Tra gli invitati anche Giada Lini, amica e partner di ballo di Fabio Fognini durante l'esperienza a Ballando con le stelle, con il compagno Graziano Di Prima.

La storia d'amore tra Flavia Pennetta e Fabio Fognini è una delle più amate e celebri dello sport italiano. Dopo una lunga amicizia nata sul campo da tennis, i due si sono fidanzati nel 2014 e si sono sposati l'11 giugno 2016 a Ostuni, in Salento. Il resto è storia...