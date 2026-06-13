Milano, Roberto Pietro Guerrino trovato morto in casa: ucciso con colpi alla testa

(Adnkronos) - Roberto Pietro Guerrino, noto interprete internazionale, con un curriculum di esperienza (aveva anche tradotto l’ex presidente americano Bill Clinton, re Carlo d’Inghilterra, i presidenti Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella), è stato trovato morto in un appartamento al quarto e ultimo piano di una palazzina al civico 11 di via Oxilia, in zona Nolo a Milano. Il sessantenne viveva solo e gli ultimi contatti telefoni li ha avuti ieri.

All'interno dell'appartamento, aperto dai vigili del fuoco con le chiavi di una vicina, il corpo dell'uomo era riverso nel soggiorno con evidenti tracce di sangue per le ferite alla testa provocate con un oggetto che potrebbe essere stato preso proprio dall'appartamento trovato in ordine. I carabinieri del Nucleo investigativo, coordinati dal pubblico ministero Carlo Scalas, stanno sentendo le persone del condominio. E' stata disposta l'autopsia per chiarire orario del decesso, ma anche causa e dinamica di quanto accaduto.