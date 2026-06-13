Sesso in pieno centro a Gazoldo degli Ippoliti, testimoni mandano video a carabinieri: coppia denunciata

(Adnkronos) - Qualcuno, girando per il centro di Gazoldo degli Ippoliti (Mantova), aveva pensato che stessero girando un film avendo notato una coppia intenta in una performance d’amore. Ma notando l’assenza di telecamere e regista, le persone che hanno assistito alla scena 'hot' si sono rese conto che nulla sarebbe finito sul grande o piccolo schermo. E così qualche spettatore non pagante ha pensato di fare un 'ciak' con il proprio cellulare e inviare il video ai carabinieri della stazione.

Ai militari che hanno ricevuto la busta contenente una chiavetta Usb con le immagini piccanti non è rimasto altro da fare che iniziare l'indagine cercando prima di tutto di risalire a luogo, ovvero il centro di Gazoldo degli Ippoliti. Le successive ricerche hanno permesso di raccogliere "gravi indizi di colpevolezza a carico dei presunti soggetti protagonisti dell’incontro all’aperto": 59 anni lui e 43 anni lei, si legge nella nota dell'Arma. I due sono stati denunciato per il reato di atti osceni in luogo pubblico.