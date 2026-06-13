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| 13 giugno 2026, 06:38

Svizzera-Qatar: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Svizzera-Qatar: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Esordio per la Svizzera ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 13 giugno, la Nazionale elvetica sfida il Qatar - in diretta tv e streaming - nella prima giornata del girone B, completato da Bosnia e Canada. La partita si giocherà allo stadio Bay Area di San Francisco e la Svizzera arriva al match dopo il pareggio nell'ultima amichevole con l'Australia. 

 

La sfida tra Svizzera e Qatar è in programma oggi, sabato 13 giugno, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Qatar (4-3-3): Abunada; Aloui, Pedro Miguel, Khoukhi, H. Ahmed; Laye, Fathy, Gaber; Edmilson; Abdurisag, Afif. Ct. Lopetegui 

Svizzera (4-2-3-1): Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Rieder, Vargas; Embolo. Ct. Yakin 

 

Svizzera-Qatar sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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