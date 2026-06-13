Ugento, in fiamme lidi e resort di lusso: anche Mario Balotelli evacuato dall'incendio

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C'è anche il calciatore Mario Balotelli tra le persone che sono state messe in sicurezza per l'incendio di Ugento, in provincia di Lecce, in località Fontanelle, nei pressi della rinomata località Torre San Giovanni. La notizia è riportata da 'La Gazzetta del Mezzogiorno'.

Balotelli è in vacanza in un resort che si trova proprio nell'area delle operazioni di spegnimento. Le fiamme hanno divorato la pineta costiera, hanno raggiunto e bruciato le strutture di uno stabilimento balneare e hanno costretto le autorità a vietare l'accesso ai bagnanti e ai turisti al litorale di Ugento dove un campeggio, inoltre, è stato fatto evacuare. In tutto tre le strutture turistiche interessate dai divieti mentre i bagnanti sono stati allontanati dalla spiaggia. Non risultano feriti.

Sono diventati tre i Canadair che stanno operando sull'area dell'incendio con continui lanci estinguenti dall'alto, a supporto delle operazioni condotte da vigili del fuoco, dal volontariato di protezione civile e dagli operatori dell'agenzia regionale Arif. Quello di oggi è il secondo incendio in Salento: ieri a Gallipoli il fuoco, alimentato dal vento, ha colpito svariati ettari di macchia mediterranea.