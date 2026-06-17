Storia, cultura e natura: l'estate dell'Associazione Emanuele Celesia porta eventi dal Finalese al Piemonte

Un'estate all'insegna della cultura, della storia locale e della valorizzazione del territorio. È il programma predisposto dall'Associazione Emanuele Celesia ODV, che anche quest'anno propone un ricco calendario di appuntamenti rivolti a residenti e turisti, confermando il proprio impegno nella divulgazione storica delle tradizioni e delle peculiarità naturalistiche del territorio. E lo fa con una novità: non sarà coinvolto solo il territorio Finalese, ma anche la Val Bormida e il Piemonte, con iniziative in programma anche a Bardineto e in Valgrana, in provincia di Cuneo.

Il cartellone comprende la tradizionale presentazione delle riviste dell'associazione, la pubblicazione di volumi dedicati alla storia locale e diverse proiezioni del documentario naturalistico sugli animali selvatici del territorio realizzato da Antonio Narice. Tutti gli eventi saranno a ingresso libero.

La stagione si aprirà il 26 giugno alle ore 21 presso l'auditorium "Don Franco Destefanis" del complesso monumentale di Santa Caterina a Finalborgo con la presentazione del nuovo numero della rivista "Il Quadrifoglio", storico punto di riferimento per gli studi e le ricerche sul territorio finalese.

Il 17 luglio, sempre alle ore 21 nei chiostri di Santa Caterina, sarà presentato il volume "Crimini e criminali nella Finale spagnola. Gli omicidi", firmato da Mauro Berruti e Antonio Narice, dedicato a episodi e vicende della storia giudiziaria del Marchesato del Finale.

Il giorno successivo, il 18 luglio, l'associazione sarà protagonista anche a Bardineto nell'ambito del Festival della Montagna. L'appuntamento prevede la proiezione del documentario "Il lupo nel Finalese" di Antonio Narice e la presentazione del libro "Il romanzo di Narbona" di Flavio Menardi Noguera, dedicato alla nota frazione di Castelmagno, nel Cuneese.

Il 21 luglio torneranno protagoniste le pubblicazioni dell'associazione con la presentazione de "Il Quadrifoglio artistico", in programma alle 21 nei chiostri di Santa Caterina.

Spazio poi alla natura il 31 luglio, quando alle 21.30 sarà proiettato a Finalborgo il documentario "Animali selvatici nel Finalese", realizzato da Antonio Narice e dedicato alla fauna che popola il comprensorio finalese.

Ad agosto il calendario entrerà nel vivo con una serie di appuntamenti distribuiti tra le diverse località del territorio. Il 3 agosto, alle ore 21 in piazza Abbazia a Finalpia, Silvio Assi presenterà il volume "Approfondimento sulle gallerie della ferrovia a Finale Ligure", dedicato a una delle infrastrutture che più hanno segnato la storia urbana della città.

Il documentario "Animali selvatici nel Finalese" sarà poi proposto il 5 agosto a Valgrana, in provincia di Cuneo, e il 13 agosto alle 21.30 in piazzale Libeccio a Varigotti.

Il 18 agosto, alle ore 21 in piazza della Basilica a Finalmarina, nell'ambito della rassegna storico-letteraria "Un libro per l'estate", tornerà la presentazione del volume "Crimini e criminali nella Finale spagnola. Gli omicidi" di Mauro Berruti e Antonio Narice.

Il giorno successivo, il 19 agosto, piazza Abbazia a Finalpia ospiterà invece la presentazione del libro "I Neri - Storia della Confraternita Mortis et Orationis di Finalmarina" di Pino Testa, dedicato a una delle più antiche e significative realtà confraternali del territorio.

A chiudere il calendario sarà un ultimo appuntamento fuori dal comprensorio finalese: il 6 ottobre alle ore 21, presso la sede del CAI di Loano, verrà proiettato nuovamente il documentario "Animali selvatici nel Finalese".