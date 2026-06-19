La Cina incentiva l’utilizzo di veicoli a nuova energia nelle zone rurali

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina avvierà una nuova campagna per promuovere le vendite di veicoli a nuova energia (NEV) nelle sue aree rurali, migliorando i servizi di trade-in delle auto e rafforzando il sostegno all'uso dei NEV nelle aree rurali.La campagna selezionerà i modelli di NEV che rispondono alle esigenze dei consumatori rurali, godono di buona reputazione e sono noti per la loro qualità affidabile, secondo il ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione (MIIT), che organizza congiuntamente la campagna con altri quattro dipartimenti governativi.Nell'ambito della campagna, saranno allestite sezioni dedicate al trade-in, per fornire servizi in un'unica soluzione come ispezione, valutazione e riciclo dei veicoli usati.La campagna selezionerà anche aree a livello di contea in cui la diffusione dei NEV rimane relativamente bassa, ma il potenziale di mercato è considerevole, per organizzare attività promozionali offline.Saranno creati scenari di consumo basati sull'esperienza, tra cui esposizioni di veicoli e prove su strada, per attrarre nei punti vendita consumatori provenienti dalle città e dai villaggi circostanti.I punti vendita di NEV, i fornitori di servizi di manutenzione e riparazione post-vendita, le imprese che offrono servizi di ricarica e sostituzione delle batterie, nonchè i fornitori di servizi assicurativi e creditizi saranno incoraggiati ad aderire alla campagna, nel tentativo di migliorare ulteriormente il contesto di supporto e i servizi per l'uso dei NEV nelle aree rurali.(ITALPRESS).-Foto Xinhua-