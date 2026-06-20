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Curiosità | 20 giugno 2026, 10:00

Torna anche quest'anno lo spettacolo della bouganville

In estate si vedono le loro chiome colorate, tutto quello che c'è da sapere su questa pianta importata dal Brasile

Torna anche quest'anno lo spettacolo della bouganville

Qual è il fiore simbolo dell’estate? La risposta, per moltissimi, è bouganville, detto alla francese; bugainvillea secondo il dizionario italiano.

È presente in ogni lido di vacanza e i suoi colori saturi risaltano sugli intonaci, lasciando impresso nei nostri ricordi un segno indelebile.

Originaria del Sud America, è perfetta per le località di mare, perché tollera il caldo estremo, il vento, la salsedine e anche la siccità. È così che è diventata simbolo della globalizzazione giardiniera e le sue pennellate rosse occhieggiano dai vicoli della Liguria a quelli delle isole greche, dalle Hawaii a Singapore. E negli ultimi anni, complici gli inverni miti e le isole di calore dei centri urbani, la bouganville inizia persino a fare capolino anche dai balconi delle città.

Il segreto delle sue lunghissime fioriture risiede in un “trucco” di natura: quelli che crediamo siano dei petali sono in realtà delle foglie colorate (o brattee) che servono alla pianta per farsi notare da lontano, attirando le farfalle vicino ai fiori, i quali sono minuscole trombette bianche della durata di uno-tre giorni.

La bouganville ha un'origine rampicante, pertanto è simile ai vitigni che si ramificano lungo i muri e tralicci.

Il nome deriva dall'esploratore francese Louis Antoine de Bougainville che portò le radici di questa pianta in Francia, prese dai suoi viaggi in Brasile. Appartiene alla famiglia delle Nyctaginaceae e vanta una varietà sorprendente con fino a 300 specie diverse.

La Bouganville è simbolo di accoglienza e passione. Oltre al suo significato estetico, questa pianta porta con sé auspici di protezione, fortuna e prosperità. Secondo credenze antiche, piantare la Bouganvillea fuori dalla propria abitazione potrebbe allontanare le energie negative e attirare la buona sorte.

Insomma, un universo di colori e storia tutto da ammirare.

Silvia Gullino

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