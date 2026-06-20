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| 20 giugno 2026, 20:29

Bezzecchi, caduta e furia in gara Sprint del Gp Repubblica Ceca

Bezzecchi, caduta e furia in gara Sprint del Gp Repubblica Ceca

(Adnkronos) -

Furia Marco Bezzecchi nella gara Sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca. Oggi, sabato 20 giugno, il pilota dell'Aprilia è caduto sul circuito di Brno a due giri dal termine della gara corta, non riuscendo così a portare punti a casa e assistendo da spettatore al trionfo di Pecco Bagnaia. 

Bezzecchi, che rimane comunque leader del Mondiale Piloti, si trovava in quinta posizione davanti al compagno di scuderia, e primo inseguitore, Jorge Martin quando è scivolato in curva 3 ed è stato costretto così al ritiro. Al momento della caduta il pilota italiano si è alzato immediatamente ed è corso verso la moto, spintonando gli addetti alla pista per provare a tornare in sella. 

Niente da fare però per Bezzecchi, visibilmente contrariato e arrabbiato per il suo errore. 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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