Pavlovic segna, arbitro annulla: proteste in Germania-Costa d'Avorio

(Adnkronos) -

Proteste e polemiche in Germania-Costa d'Avorio. Oggi, sabato 20 giugno, la Nazionale tedesca ha affrontato quella africana nella seconda giornata dei Mondiali 2026, in una partita condizionata anche da un episodio arbitrale. A metà del primo tempo infatti la squadra di Nagelsmann passa in vantaggio con Pavlovic, ma l'arbitro annulla per fallo sul portiere, provocando le proteste della panchina e dei giocatori in campo tedeschi.

Succede tutto al 22'. Un calcio d'angolo battuto da Kimmich trova il colpo di testa di Pavlovic, che da centro area firma il vantaggio tedesco. Nel colpire il pallone però il centrocampista del Bayern Monaco va a contatto con il portiere della Costa d'Avorio Fofana, strappandogli il pallone dalle mani.

L'arbitro quindi annulla tutto fischiando fallo in attacco, per la disperazione di Pavlovic e di tutta la Germania.