Ucraina, Zelensky “La Russia si prepara a lanciare un attacco massiccio”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha rivolto un appello alla popolazione a prestare la "massima attenzione" agli allarmi aerei perchè la Russia "si sta preparando a lanciare un attacco massiccio". Lo ha detto Zelensky nel suo videomessaggio diffuso sui social. -foto Ipa Agency-(ITALPRESS).
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