Festa delle Erbe di Rollo ad Andora, il Premio Fondazione Libereso Guglielmi e Regione Liguria all'orto subacqueo Nemo’s Garden

È stato consegnato ieri sera, nell’ambito della Festa delle Erbe di Rollo, il Premio della Fondazione Libereso Guglielmi e della Presidenza della Regione Liguria a Nemo’s Garden di Noli.

A consegnare il riconoscimento sono stati l’assessore all’Agricoltura del Comune di Andora, Flavio Marchiano, e Giorgio Baldizzone, presidente dell’Associazione Antico Borgo Rollo.

Nemo’s Garden, nato nel 2012 da un’idea di Sergio Gamberini, è il primo orto subacqueo al mondo. Si tratta di un laboratorio sperimentale composto da circa nove biosfere trasparenti ancorate a una profondità compresa tra i 5 e i 10 metri nelle acque di Noli, che consentono la coltivazione di erbe aromatiche e ortaggi attraverso tecniche idroponiche e sfruttando le caratteristiche dell’ambiente marino.

Il microclima all’interno delle biosfere è caratterizzato da temperature costanti, elevata umidità e assenza di parassiti, condizioni che permettono la crescita delle piante senza l’impiego di pesticidi. Le strutture sono collegate a una torre di controllo in superficie e l’acqua dolce necessaria alle coltivazioni viene ottenuta naturalmente attraverso i processi di evaporazione e condensazione.

Le biosfere si trovano a circa 80 metri dalla costa e sono osservabili durante escursioni in barca, attività di snorkeling, immersioni, apnea e SUP.