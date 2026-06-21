Loano celebra la Madonna della Visitazione, protettrice dei pescatori e dei naviganti

A Loano è ormai tutto pronto per la tradizionale processione della Madonna della Visitazione del 2 luglio organizzata dalla confraternita delle Cappe Turchine col patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Come sempre, la vera e propria celebrazione sarà preceduta da diversi eventi “di avvicinamento”. Il 23 giugno alle 21.45 in piazza Italia, nell'ambito della festa patronale di San Giovanni Battista, concerto della banda dell'Associazione Musicale Santa Maria Immacolata. Il 25 giugno alle 21.45 nell'oratorio delle Cappe Turchine concerto musicale con il maestro Riccardo Pampararo (chitarra classica) e Marco Bortoletti (flauto traverso); il 30 giugno alle 21.45 in oratorio concerto con Paola Arecco (pianoforte), Gianni Gollo (flauto) e Mattia Pelosi (tenore).

Mercoledì 2 luglio si terrà la tradizionale processione della Madonna della Visitazione, protettrice dei pescatori e dei naviganti loanesi. Da oltre quattrocento anni le Cappe Turchine fanno rivivere ogni anno questa ricorrenza religiosa, molto sentita dai loanesi. Le origini della festa risalgono al 1637: nella notte tra il primo e il 2 luglio all'orizzonte di Loano apparvero le navi dei pirati barbareschi pronti a mettere a ferro e fuoco la città. Gli abitanti, accortisi del pericolo imminente, si raccomandarono alla Madonna della Visitazione e uscirono in processione con fiaccole, candele, stendardi e crocifissi.

Nel buio notturno quel movimento di luci e aste spaventò i pirati che credettero erroneamente di trovarsi davanti una guarnigione difensiva, per cui rinunciarono all'attacco. La Festa è anche chiamata la “Festa del Mare” perché in questa occasione il gruppo scultoreo che rappresenta la Madonna della Visitazione, portato in spalla dalle Cappe Turchine, compie una sosta per offrire un omaggio speciale al mare.

A partire dalle 20.30 le confraternite si muoveranno da piazza Italia e, attraverso via Doria, raggiungeranno il lungomare. Una prima sosta sarà fatta all'altezza della “Casetta dei lavoratori del mare”, dove i portatori faranno il primo “Brassa!” e “Issa!”, ripetuto tre volte, per alzare e abbassare la cassa per il “saluto”. Il momento è molto suggestivo: decine di portatori, con le braccia tese nello sforzo, alzano il gruppo statuario sopra la loro testa e l'abbassano per tre volte nel “saluto o benedizione al mare”, che è un omaggio a quanti hanno perso la vita nel duro lavoro del mare. La seconda fermata, più lunga, sarà in piazza Mazzini per la benedizione al mare.

Dopo la benedizione il corteo riprenderà il cammino per le vie del centro storico per tornare in piazza Italia. In processione sfileranno le confraternite provenienti da tutta la Liguria con i loro crocifissi, caratterizzati da sontuosi addobbi, e sarà portato a spalla anche il gruppo statuario raffigurante la Vergine con sant'Elisabetta, san Giuseppe e san Zaccaria, ricoperti degli ori donati per grazia ricevuta o invocata. Le celebrazioni vedranno la partecipazione delle bande musicali Santa Maria Immacolata di Loano e Moretti di Pietra Ligure. La processione sarà presieduta da don Edmondo Bianco, che dopo la “Benedizione del mare” pronuncerà anche l'omelia finale. Lumini sui davanzali delle finestre delle abitazioni accoglieranno la processione nel centro storico. La Festa sarà proceduta da diversi momenti di raccoglimento.

La novena di preghiera presso l'oratorio di Nostra Signora del Santissimo Rosario prevede messe il 23 giugno alle 21, il 24 giugno alle 12 e tutti i Ufficio Stampa Comune di Loano giorni dal 25 giugno al 1^ luglio alle 21. Il 1^ luglio dopo la messa inizierà la veglia di preghiera. Infine, Il 2 luglio messa in oratorio ogni ora dalle 6 alle 12. Dal 21 giugno al 2 luglio illuminazione delle vie cittadine, della Torre dell'Orologio e dell'oratorio a cura della ditta Belli di Genova.