Germania-Costa d’Avorio 2-1, tedeschi ai sedicesimi del Mondiale

TORONTO (CANADA) (ITALPRESS) - La Germania batte la Costa d'Avorio in extremis per 2-1 e strappa il pass per i sedicesimi dei Mondiali 2026. Decisiva la doppietta del neo entrato Undav nella ripresa, che ribalta il gol di Kessie nel primo tempo e porta i tedeschi in testa a quota 6 punti nel Girone E dopo due giornate. Parte con il piglio giusto la Costa d'Avorio, ma la prima occasione è dei tedeschi. Al 10' Havertz impegna Fofana con un colpo di testa. Dall'altra la squadra di Faè ci prova con Singo, ma Brown fa muro. Al 19' si accende Musiala, che riceve al limite sulla sinistra e prova il destro sul secondo palo, ma la sfera finisce sul fondo. Al 22' Pavlovic salta di testa e mette in rete il pallone del vantaggio, ma l'arbitro annulla tutto per un evidente fallo su Fofana al momento dello stacco. Dopo aver rischiato in più occasioni, è però la Costa d'Avorio a sbloccare la sfida alla mezz'ora. Diomande sfonda sulla sinistra e mette in mezzo per Diallo, fermato da Brown; sulla ribattuta arriva Kessie che mette il pallone alle spalle di Neuer. Al 39' altra rete annullata alla Germania: Havertz supera Fofana, ma Benitez fischia un precedente fallo di Musiala. Si va all'intervallo sul risultato di 0-1. Grandissima chance di raddoppio per la Costa d'Avorio a inizio ripresa, quando Oulai riceve in area da Diallo, ma spara sopra la traversa da posizione favorevole. Troppo imprecisa la Germania nei primi 20 minuti dal rientro in campo, così Nagelsmann opta per un triplo cambio. Sono proprio due subentrati a costruire il gol del pareggio al 68'. Cross di Amiri dalla destra, Havertz si lascia scavalcare e la palla arriva a Undav, che con un perfetto inserimento sigla l'1-1. I 22 in campo rallentano nell'ultima mezz'ora. La Germania prova a ribaltarla, ma anche nella squadra di Nagelsmann la stanchezza si fa sentire. Il sorpasso arriva in pieno recupero, e a siglarlo è nuovamente Undav. Verticalizzazione di Nmecha per l'attaccante dello Stoccarda, che si gira e batte Fofana. La Germania vince e vola ai sedicesimi, la Costa d'Avorio rimane a 3 punti e dovrà giocarsi tutto nell'ultima giornata.- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).