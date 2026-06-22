Vado, ruba il portafoglio ad una 83enne e scappa: arrestato dai carabinieri

Scippa il portafoglio dalla borsa ad una 83enne ma viene fermato dai carabinieri e arrestato.

E' successo ieri a Vado Ligure in via Ferrari con un 26enne croato, senza fissa dimora, con precedenti, che dopo aver colpito l'anziana si è dato alla fuga ma era stato notato da un Carabiniere della Compagnia di Savona, in quel momento libero dal servizio.

Il militare, continuando a seguire il fuggitivo, aveva contattato e attendeva l’arrivo dei colleghi in supporto, che giunti sul posto fermavano il giovane che nel frattempo aveva raggiunto un caravan nel centro vadese.

Durante le operazioni di identificazione il soggetto aveva fornito false generalità ai militari, che avevano così dovuto effettuare ulteriori controlli per risalire alla corretta identità.

Al termine degli accertamenti il giovane è stato arrestato per furto con strappo e falsa attestazione a pubblico ufficiale sull’identità e, a seguito del processo per direttissima che si è svolto nella mattinata di ieri nel Tribunale di Savona, è stato convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora nella Provincia di Savona.